RIVIVI IL LIVE | Conf. stampa Pioli: “Fuori piove forte. Kjaer sarà out”

Oggi alle ore 13:45 il mister Stefano Pioli presenterà in conferenza stampa ai giornalisti la sfida di domani sera tra il Milane il Frosinone, valevole per la 14a giornata del campionato di Serie A. Di seguito le parole del tecnico emiliano:

SUL FROSINONE: "Noi dobbiamo opporre un livello di gioco alto. Giocano molto bene e vengono qui con entusiasmo. Vogliamo dare continuità alla vittoria con la viola".

PRANZO CON CARDINALE: "E' stato un incontro positivo e costruttivo, uno stimolo in più per me e la squadra".

SU SIMIC: "Ha lavorato con noi anche quest'estate. E' un difensore attento e applicato, fisico. L'ho visto tranquillo, non stiamo accompagnando nel modo giusto. Non ti dico se giocherà dal 1'".

PAROLE MALDINI: "Nessun commento sulle sue parole. A Paolo e Massara sarà sempre riconoscente di avermi portato qui. Adesso non posso che spendere le mie energie nel cercare di motivare i miei giocatori e di provare a vincere domani. Grazie a Maldini e Massara, ma non sono solo, il club mi ha sempre supportato".

APPROCCIO AL MATCH DI DOMANI: "Abbiamo il nostro modo di giocare e dobbiamo portarlo in campo. Sappiamo cosa fare con la palla e senza. Sappiamo come ostacolare la loro avanzata. Dopo le partite le prepari ma bisogna interpretarle, dobbiamo essere più lucidi a capire i tempi della partita".

INFORTUNI: "Sicuramente si ed a breve avremo migliorie, l'emergenza finirà nel reparto offensivo. In quello difensivo sarà più lungo. Kjaer non ce la farà per domani, ma per la prossima magari lo recupereremo. Siamo in emergenza davanti e dietro. Ma sappiamo che dobbiamo fare una grande gara".

MOMENTO NO: "Dobbiamo vincere per ritrovare entusiasmo e per tante cose dobbiamo vincere le partite, mettendo intensità. L'ultima l'abbiamo vinta giocando una partita attenta con qualità e determinazione. Domani dovremo afre lo stesso. In questo momento fuori piove più forte e qui dentro dobbiamo essere sempre positivi. Siamo competitivi e possiamo fare bene".

PERCORSO: "Le responsabilità dell'allenatore ci sono sempre. Dipende quanta ne date nel successo e nell'insuccesso. Ho detto una cosa alla squadra sulla Serie A. Mancano 25 gare se qualcuno di noi non crede di raggiungere Inter e Juventus giovedì non si sarebbe dovuto presentare all'allenamento. Ho visto un gruppo che vuole fare bene ed abbiamo le possibilità per fare bene. Quello che abbiamo fatto nel bene e nel male ormai è storia. C'è sempre stato un momento delicato, ma la compattezza dell'ambiente è una risorsa".

DIFESA: "Abbiamo provato anche qualche cosa che voi non sapete. Ci sono altre soluzioni, anche giuste per essere una squadra equilibrata".

CONTRO IL BORUSSIA, SULL'EPISODIO THIAW LA SQUADRA E' ANDATA IN TILT: "Penso che l'infortunio di Malick abbia inciso. Siamo consapevoli tutti che era venuta a mancare una posizione in campo dove poi sistemare qualcosa. Non dobbiamo piangerci addosso ma dobbiamo provare ad uscire da questa situazione".

SU LEAO: "Credo possa tornare con l'Atalanta".

