Il Chelsea continua a guardare in Serie A per risolvere il nodo portiere. Dopo il tentativo andato a vuoto per Mile Svilar, blindato dalla Roma nonostante una proposta importante, il club londinese sarebbe pronto a spostare il mirino su Mike Maignan, profilo che a Stamford Bridge conoscono bene e che già in passato era finito nei radar dei Blues.

Raimondi ha detto qualcosa di molto chiaro. Che sta succedendo veramente?

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a SportMediaset, la società inglese è alla ricerca di un nuovo numero uno. La necessità nasce anche dalle valutazioni del nuovo tecnico Xabi Alonso, che non sarebbe pienamente convinto degli estremi difensori attualmente presenti nella rosa del Chelsea. Da qui il primo assalto a Svilar, protagonista di una stagione di altissimo livello con la Roma. I Blues avrebbero messo sul tavolo una cifra vicina ai 50 milioni di euro, ma la risposta del club giallorosso è stata netta: il portiere non si muove.

Maignan nel mirino: adesso può cambiare tutto

A quel punto, il Chelsea avrebbe riacceso i riflettori su Maignan. Il francese resta uno dei portieri più apprezzati a livello internazionale per personalità, esperienza, qualità tra i pali e capacità di guidare la linea difensiva. Non è un nome nuovo per il mercato inglese: già un anno fa il club londinese aveva provato a capire i margini dell’operazione, senza però arrivare all’affondo decisivo.

La situazione, adesso, potrebbe tornare d’attualità. Maignan ha rinnovato con il Milan fino al 2031, un segnale forte sulla carta. Eppure il portiere francese, al di là della firma, vuole capire con chiarezza quale sarà il futuro tecnico e sportivo del club rossonero. La rivoluzione voluta da Gerry Cardinale ha aperto una nuova fase e il numero uno del Diavolo pretende garanzie: ambizioni, competitività, progetto europeo e qualità della squadra che verrà costruita.

Il Milan ha una posizione chiarissima

Il Milan, dal canto suo, non considera Maignan un giocatore qualsiasi. Ma davanti a un’offerta importante e a un eventuale cambio di umore del francese, lo scenario potrebbe diventare meno scontato. Il Chelsea osserva, prepara il terreno e resta alla finestra. Dopo il muro della Roma per Svilar, il prossimo grande obiettivo può diventare proprio il portiere rossonero.