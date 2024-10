Calciomercato Roma – Torna De Rossi? Bomba Trevisani: “Io vi dico che…”

Il tema allenatore è sempre di strettissima attualità in casa Roma. Prima l'esonero di Daniele De Rossi dopo un avvio di stagione travagliato e un calciomercato estivo importante, ma forse non pienamente condiviso. Poi l'arrivo, molto discusso di Ivan Juric. E adesso, alla luce degli ultimi risultati non certo esaltanti con l'ex Torino in panchina, la possibilità di un nuovo ribaltone. Diversi sono gli allenatori accostati alla Roma negli ultimi tempi, ma la possibilità di un ritorno di De Rossi è quella più discussa e caldeggiata dalla piazza giallorossa. E proprio di questo ha parlato il noto giornalista Riccardo Trevisani: ecco le sue parole in merito <<<