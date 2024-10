Calciomercato Roma – E’ fatta! Trattativa in chiusura: “Firme in arrivo”

In casa Roma si sta sempre più accendendo il tema calciomercato, con diverse news e indiscrezioni che iniziano a circolare con forza in ambiente giallorosso. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato della delicata situazione relativa a Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto nel 2026. L'ambiente intorno a lui si è fatto ormai pesante e il capitano potrebbe seriamente prendere in considerazione l'idea di un addio alla Roma in estate. Oltre a Pellegrini poi, ora si sta parlando anche di Nicola Zalewski, altro prodotto giallorosso sempre in bilico tra permanenza e possibile partenza. Da una parte si tratta per il rinnovo, dall'altra ci sono le sirene di mercato che squillano. In particolare in Turchia, dove il noto portale Sozcu.com sottolinea come il Besiktas sia ancora fortemente interessato all'esterno classe 2002 e che lo stia corteggiando per acquistarlo a parametro zero. Oltre alle news in chiaroscuro su Pellegrini e Zalewski però, in casa Roma sempre in queste ultime ore sono arrivate anche altre novità di calciomercato decisamente importanti: una trattativa infatti sarebbe ormai in dirittura d'arrivo <<<