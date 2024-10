Calciomercato Roma – Bomba Dybala, annuncio improvviso: “Pare che…”

1 di 5 AS Roma News

In casa Roma in questi ultimi tempi stanno circolando diverse news e indiscrezioni di calciomercato, tra possibili obiettivi per gennaio, colpi a sorpresa, nomi nuovi e anche grosse novità su alcuni big giallorossi. Insomma, di carne al fuoco ce n'è sempre tanta, senza escludere anche possibili colpi di scena. Oggi facciamo dunque il punto sulle ultime notizie che riguardano la Roma nella nostra raffica di mercato: tante flash news da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'latra, partiamo dalla prima <<<