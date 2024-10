Calciomercato Roma – Tifosi senza parole: “Ecco chi vuole comprare Juric”

Dopo un mercato estivo decisamente dispendioso, sembrerebbe proprio che la Roma abbia tutte le intenzioni di continuare sulla stessa lunghezza d'onda anche in vista delle prossime sessioni. Anche perché quella giallorossa è una squadra che sta continuando a manifestare problematiche e lacune che i vertici della Roma vogliono colmare proprio attraverso il calciomercato . Anche perché continuare a cambiare allenatori non è una strategia vincente né sostenibile.

Per ora la fiducia è in Juric, che dovrà potare risultati. E in vista del mercato di gennaio si seguiranno gli input e le indicazioni proprio di Juric. Anche perché il tecnico croato avrebbe già alcune idee molto chiare. Facciamo allora il punto sulle ultime news di calciomercato della Roma con la nostra raffica, da leggere e sfogliare rapidamente una notizia dopo l'altra: senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito dalla prima <<<