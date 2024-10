Calciomercato Roma – Terremoto Pellegrini: arriva l’annuncio improvviso

Non c'è nessun dubbio sul fatto che questo sia un periodo nero per il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini . O, potremmo dire, un periodo rosso, facendo riferimento all'espulsione rimediata in nazionale nella gara dell'Olimpico tra Italia e Belgio . Chiacchiere a parte, Pellegrini sta continuando a ricevere critiche incessanti e pesantissime dai tifosi giallorossi e il clima alla Roma sta diventando quasi insostenibile per lui.

Alla fine di questa stagione il club e il centrocampista classe '96 si troveranno a un bivio decisivo, visto che il contratto di Pellegrini è attualmente in scadenza a giugno 2026: rinnovo o addio. Non ci saranno altre strade possibili. La Roma dovrà decidere se blindare e difendere il suo capitano puntando su di lui anche in vista del futuro, oppure monetizzare quanto più possibile dalla sua cessione evitando che si svincoli a parametro zero la stagione successiva. A tal proposito, proprio in queste ore stanno circolando alcune news di calciomercato pesantissime in casa Roma su Pellegrini <<<