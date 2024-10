Mercato Roma – Non solo De Rossi, clamoroso: “Al posto di Juric arriva…”

La mossa dei vertici della Roma di esonerare Daniele De Rossi e rimpiazzarlo con Ivan Juric non è andata giù a gran parte della tifoseria giallorossa, che sta contestando duramente l'operato dei Friedkin. Anche perché i risultati portati finora da Juric non sono stati di certo esaltanti. Tanto che il tecnico ex Torino sarebbe già in discussione. In molti stanno ipotizzando il ritorno di De Rossi, caldeggiato dai tifosi della Roma e dalla squadra. Ma i Friedkin dovrebbero fare un repentino dietrofront, che non sarebbe certo un segnale di forza. Ecco perché, seppur assolutamente possibile, il ritorno di De Rossi in caso di esonero di Juric non sarebbe poi così scontato. Ed ecco perché sulla lista giallorossa ci sarebbero anche altri allenatori, tra cui anche alcuni nomi decisamente clamorosi. Ecco dunque la lista completa, nome per nome <<<