acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 25 luglio 2021

Ecco la rassegna stampa di domenica 25 luglio sulla squadra rossonera, tratta dal sito ufficiale acmilan.com

Video-messaggio dell'AD del Milan: "Commosso dai tifosi. Non vedo l'ora di tornare". E la squadra indossa una maglietta con scritto "Forza Ivan" prima dell'amichevole contro il Modena.

Lo spagnolo è in forma e incanta contro il Modena. Vuole la maglia da titolare, ottima l'intesa con Theo. Nel 5-0 al Modena a segno anche Leão, Tomori, Krunić e Hernández.

Il Milan batte 5-0 il Modena nella seconda amichevole stagionale. Lo spagnolo sta provando a dimostrare che non c'è bisogno di acquistare l'erede di Çalhanoğlu nel ruolo di trequartista: vuole farlo lui.

Il Milan vuole tenere il Presidente: alza l'offerta e arriva a 6 milioni. Franck si aspetta un ingaggio in stile-Ibra da 7 milioni. Il club pensa a un rinnovo breve fino al 2024. Incontro in settimana a Milano.

Il croato del CSKA resta il nome in cima alla lista ma costa troppo. Iptesi Iličić, con lo sloveno dell'Atalanta che insiste per arrivare a Milano. Da non trascurare l'opzione Sabitzer.