Milan F, Giacinti: “Continuiamo a coltivare il sogno Champions”

MILANO – Anche oggi Valentina Giacinti è andata in rete, nella partita vinta dal Milan Femminile ai danni del Sassuolo per 2-0. Al termine dell’incontro, la calciatrice rossonera è intervenuta ai microfoni di Milan TV: “Per noi questa partita era fondamentale, per continuare a sognare la Champions League e chiudere bene l’anno. Ho scherzato con Giorgia Spinelli sul fatto che sta segnando e se continua così mi supera. Stare a casa con me le fa bene. Spero possa fare ancora tanti gol. Oggi la partita è stata equilibrata, il Sassuolo è una squadra che gioca bene, siamo state brave a mantenere il nostro equilibrio, sfruttando al meglio le occasioni che si sono presentate”.

