Il Milan non si limiterà a ingaggiare solo Omari Hutchinson in questi ultimi giorni intensi e frenetici del mercato calcistico. L'intenzione è quella di fornire a Ruben Amorim almeno altre due aggiunte per completare definitivamente e rendere competitiva la squadra rossonera. Si ha l'impressione che, una volta sistemato il ruolo di trequarti, il Milan possa concentrarsi su altri reparti, come la difesa, come confermato questa mattina dai colleghi di Tuttosport che hanno menzionato due nuovi nomi, Yoro e Ait-Nouri. Il primo è un difensore centrale attualmente in forza al Manchester United, mentre il secondo è un laterale tuttofare che non rientra nei piani del nuovo progetto del Manchester City guidato da Maresca.

Hutchinson ha un accordo con il Milan

Francesco Letizia, giornalista, ha parlato sul suo canale YouTube delle ultime novità relative al calciomercato del Milan

Letizia ha voluto chiarire la sua posizione riguardo alla possibile acquisizione di Hutchinson

Ilsi sta preparando a accogliere, un giocatore per il ruolo di trequarti di Ruben Amorim. Il calciatore è favorevole al trasferimento al Milan e il, che non lo ha convocato per le prime due partite di, lo considera ormai sul mercato. L’affare dovrebbe essere impostato come un prestito secco, ma con un costo elevato.“Siamo nelle 24 ore che seguono l'incontro tra Cardinale, Amorim e Gardiner. E proprio nelle ultime ore, specialmente da ieri sera, è riemerso con insistenza il nome di Omari Hutchinson, attaccante o più precisamente ala del Nottingham Forest, già ex Ipswich, con un passato nei settori giovanili di Arsenal e Chelsea. Si tratta di un giovane molto interessante, dotato di notevoli abilità tecniche"."Voglio essere chiaro su due punti. Il primo è che al momento non ho ricevute ufficiali riguardo alla possibile trattativa per Hutchinson, il che non implica che stia negando la notizia; anzi, credo che sia una pista molto concreta e che possa davvero concretizzarsi. La seconda è che comprendo perfettamente la reazione, che fa parte del gioco e dei rischi legati all'informazione di mercato. Se fino a ieri abbiamo discusso di profili di alto calibro e poi il primo nome concreto che emerge è quello di un giovane promettente, ma che di fatto non rientra nella definizione di top player, è naturale che i tifosi possano chiedersi 'ma cosa ci hai raccontato fino adesso? '.