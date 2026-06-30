Fabrizio Romano si unisce alle voci circolanti nelle ultime ore: attualmente il Milan non è particolarmente interessato ad Antonio Silva. Ecco cosa ha dichiarato il giornalista riguardo al difensore del Benfica e al presunto interesse da parte dei rossoneri:

“Si è scritto di tutto al riguardo, ma al momento, per quanto riguarda Antonio Silva e il Milan, non ho notizie di qualcosa di serio o concreto. Sono stati forniti anche dettagli riguardanti stipendio e contratto, ma il Benfica ha già comunicato, tramite fonti ufficiali, di non aver ricevuto alcuna chiamata dalla squadra milanese. Fino ad oggi, perlomeno. Inoltre, il Benfica ha presentato un'offerta di rinnovo ad Antonio Silva qualche giorno fa. Il club portoghese desidera trattenerlo. Per quanto concerne il Milan, quando ci si siede con Mendes per discutere di Gonçalo Ramos, Mendes ha così tanti calciatori che può capitare di parlare anche di un Casadò o di Antonio Silva. Tuttavia, a realtà importanti come il Milan vengono proposti circa duecento giocatori a settimana. Poi bisogna procedere con le trattative e tutto il resto. . . Sono attività che non sembrano portare a nulla. Al momento non c'è una trattativa in atto per Antonio Silva. ”

In un filmato pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha confermato dei calciatori di interesse per il Milan per rinforzare la difesa è Gonçalo Inacio, del Sporting Lisbona: “Il Milan è attivamente impegnato per fornire un nuovo difensore centrale a Ruben Amorim. Riguardo ad Antonio Silva, ho sottolineato che non esiste né un'accordo con il calciatore né una trattativa con il Benfica, che ha dichiarato di non aver avuto contatti con il club milanese. Il club portoghese è particolarmente attento al mercato e ha rapporti eccellenti con l'agente del difensore, Jorge Mendes, pertanto se il Milan avesse avviato una negoziazione per Antonio Silva, anche solo a livello di giocatore, il Benfica ne sarebbe al corrente al 100%. E invece non ha ricevuto alcuna notizia, e non ci sono stati approcci diretti da parte del calciatore. Pertanto, attualmente non c'è in corso una trattativa tra il Milan e il Benfica per Antonio Silva".

"Da quel che so, nella lista del Milan e di Amorim ci sono almeno tre difensori. Il Diavolo ha cominciato a fare una selezione e un nome che merita attenzione è quello di Gonçalo Inacio. Non è l'unico in considerazione per il Milan, ma è uno dei tre o quattro giocatori che il club rossonero sta esaminando con attenzione per rinforzare la difesa. Amorim lo conosce molto bene, quindi ci sarà da vedere come si evolverà la situazione. ”