Il mercato in uscita del Milan sembra aver ricevuto un impulso inaspettato negli ultimi giorni. I nomi di cui si parla sono quelli di Athekame in prestito al Lione e di Youssouf Fofana che è sul mercato, con squadre inglesi e spagnole interessate al calciatore francese. Tuttavia, non si fermano qui i giocatori in partenza: anche Samuele Ricci, dopo un solo anno con il Milan, potrebbe lasciare la squadra.

RICCI IN PARTENZA

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Per quanto riguarda il centrocampista ex, giunto un anno fa per circa 20 milioni di euro,è interessata.potrebbe essere favorevole ad accogliere il centrocampista rossonero: adesso non ci sono stati sviluppi concreti da parte della dirigenza della Dea, che sta attualmente valutando altri giocatori. È da vedere se Sarri saprà convincere i suoi dirigenti.Ilsabato giocherà l'ultima amichevole estiva contro il: il match è programmato per le 16:45 a Breslavia, in Polonia. Non si può non notare che per il tecnico rossoneroquesta partita avrà un significato particolare, anche se ci sarà poco in palio. Fino a gennaio, il mister portoghese ha ricoperto il ruolo di allenatore dei Red Devils, con un'esperienza breve e poco soddisfacente durata poco più di un anno.Come già accennato, il periodo diè stato deludente. Nella prima metà della sua gestione ha ottenuto un sorriso con la finale di, ma poi ha subito una pesante sconfitta contro il. Tra novembre 2024 e gennaio 2026, Ruben Amorim ha dato vita a 63 panchine con lo United in tutte le competizioni. I risultati sono stati: 25 vittorie, 15 pareggi e 23 sconfitte.