L'Atalanta monitora la situazione per l'ex Torino e Sarri ne è un estimatore dai tempi dell'Empoli

Lorenzo Focolari
- Milano

Leao-Milan, addio in estate?

Il mercato in uscita del Milan sembra aver ricevuto un impulso inaspettato negli ultimi giorni. I nomi di cui si parla sono quelli di Athekame in prestito al Lione e di Youssouf Fofana che è sul mercato, con squadre inglesi e spagnole interessate al calciatore francese. Tuttavia, non si fermano qui i giocatori in partenza: anche Samuele Ricci, dopo un solo anno con il Milan, potrebbe lasciare la squadra.

RICCI IN PARTENZA

Per quanto riguarda il centrocampista ex Torino, giunto un anno fa per circa 20 milioni di euro, l'Atalanta è interessata. Sarri potrebbe essere favorevole ad accogliere il centrocampista rossonero: adesso non ci sono stati sviluppi concreti da parte della dirigenza della Dea, che sta attualmente valutando altri giocatori. È da vedere se Sarri saprà convincere i suoi dirigenti. AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season Friendly

AMORIM AFFRONTA LO UNITED: I SUOI NUMERI A MANCHESTER

Il Milan sabato giocherà l'ultima amichevole estiva contro il Manchester United: il match è programmato per le 16:45 a Breslavia, in Polonia. Non si può non notare che per il tecnico rossonero Ruben Amorim questa partita avrà un significato particolare, anche se ci sarà poco in palio. Fino a gennaio, il mister portoghese ha ricoperto il ruolo di allenatore dei Red Devils, con un'esperienza breve e poco soddisfacente durata poco più di un anno.

AMORIM E LO UNITED: LE STATISTICHE DURANTE LA SUA GESTIONE

Come già accennato, il periodo di Ruben Amorim al Manchester United è stato deludente. Nella prima metà della sua gestione ha ottenuto un sorriso con la finale di Europa League, ma poi ha subito una pesante sconfitta contro il Tottenham. Tra novembre 2024 e gennaio 2026, Ruben Amorim ha dato vita a 63 panchine con lo United in tutte le competizioni. I risultati sono stati: 25 vittorie, 15 pareggi e 23 sconfitte.

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