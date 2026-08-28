Il futuro di Rafael Leao sembra ormai essere sempre più lontano dal Milan. Il Galatasaray ha infatti effettuato il sorpasso decisivo sull'Aston Villa e sarebbe vicino alla chiusura dell'operazione per portare l'attaccante portoghese in Turchia.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Leao avrebbe già dato il proprio via libera al trasferimento e ora resterebbero da definire gli ultimi dettagli tra i due club.

Leao ha scelto il Galatasaray

Nelle ultime ore anche l'Aston Villa aveva provato a inserirsi con forza nella corsa al numero 10 rossonero, arrivando a proporre al giocatore un ingaggio da circa 7,5 milioni di euro a stagione.

L'offerta degli inglesi, però, non sarebbe stata sufficiente a convincere Leao, che avrebbe scelto il progetto del Galatasaray. Il club turco è quindi ora in chiusura con il Milan per il trasferimento dell'esterno portoghese.

Operazione da 43 milioni

La cessione dovrebbe concretizzarsi sulla base di un'operazione complessiva da 43 milioni di euro. Il Galatasaray verserà al Milan 40 milioni di parte fissa, ai quali potranno aggiungersi altri 3 milioni di euro di bonus.

Dopo settimane di indiscrezioni e diversi club interessati, la situazione sembra quindi aver preso una direzione precisa. Leao ha scelto il Galatasaray e il Milan si prepara a salutare uno dei giocatori più importanti della propria rosa.