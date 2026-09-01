Santiago Gimenez ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura al Porto. L’attaccante messicano, passato dal Milan al club portoghese in prestito, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali dei Dragoes, raccontando le sue prime sensazioni e la voglia di rilanciarsi.

Gimenez: “Darò la vita per il Porto”

Il centravanti ha espresso tutto il proprio entusiasmo per questa nuova esperienza: “Il desiderio era enorme e ora sono qui. Ho una fame immensa e un fuoco interiore. Voglio dare la vita per l’FC Porto e lasciare tutto in campo per sfruttare al meglio questa grande opportunità”.

Gimenez ha poi raccontato le prime ore vissute nella sua nuova squadra: “Sono felicissimo. Le mie prime impressioni sono fantastiche. Ho già visto l’Estádio do Dragão e la città e ne sono rimasto davvero colpito. Sono entusiasta di ciò che ho visto finora e siamo solo al primo giorno”.

“Il Porto è un altro grande capitolo della mia carriera”

Per il messicano si apre ora un nuovo capitolo dopo le esperienze con Cruz Azul, Feyenoord e Milan.

“È stata una decisione molto importante, perché voglio continuare a scrivere la mia storia e sentirmi una parte fondamentale della squadra. Nel corso della mia carriera ho sempre giocato in grandi club e l’FC Porto è un altro di questi. Voglio creare una grande intesa con la squadra e con i tifosi, continuare a crescere e vincere altri trofei”.

Gimenez e l'esperienza al Milan

Nel corso dell'intervista, il centravanti ha parlato apertamente anche del suo periodo in rossonero, ammettendo di non aver raggiunto il rendimento sperato.

“Le mie esperienze passate mi hanno preparato per questo momento. Tutti hanno visto la mia crescita al Cruz Azul e i frutti che quell'evoluzione mi ha portato al Feyenoord. Al Milan non ho reso ai livelli che avrei voluto, ma quegli anni mi hanno insegnato moltissimo. Ora metterò a frutto tutta quell'esperienza”.

Gimenez è quindi pronto a ripartire dal Porto con grandi motivazioni: “Mi sento una persona nuova e questa è una nuova opportunità. Ho fame e dentro di me brucia un grande fuoco: voglio dimostrare a tutti qui di che pasta sono fatto”.