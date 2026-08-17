Il Milan ha ufficializzato il trasferimento di un giocatore escluso da Ruben Amorim, cioè David Odogu, che andrà in prestito al Tolosa fino al 30 giugno 2027. La notizia è stata diffusa in Francia da Lesviolets. com e confermata anche da Fabrizio Romano su X

"David Odogu abbandona l'AC Milan per unirsi al Toulouse con un prestito e stipendio coperto fino a giugno. L'accordo è stato raggiunto, come indicato da Lesviolets. com".

Maignan e Rabiot ci saranno contro il Torino?

Ieri,sono tornati a esercitarsi a Milanello dopo una lunga pausa che ha sollevato diverse critiche tra i tifosi. Saranno in campo già domenica sera contro il Torino per l'apertura del campionato di Serie A? Secondo il Corriere della Sera di questa mattina, il portiere sarà disponibile per la partita contro i granata, mentre sarà più complicato per il centrocampista. In mezzo al campo, vicino a Luka Modric, potrebbe fare il suo ingresso Ardon Jashari, che ha lasciato ottime impressioni contro il Manchester United.

Dopo l'amichevole contro i Red Devils, Ruben Amorim ha voluto chiarire riguardo ai giorni di vacanza aggiuntivi concessi a Maignan e Rabiot: "Un'altra cosa che desidero sottolineare riguarda la situazione di Mike, Rabiot e Modric. Rabiot, Modric e Maignan hanno avuto più giorni di riposo perché hanno disputato più partite. Per me era fondamentale. Tutti si lamentano del numero di match e della difficoltà di sostenere uno sforzo eccessivo, e io ho concesso quei giorni extra ai giocatori perché sapevo già che non avrebbero potuto partecipare alla partita di oggi. Così, ho dato loro ulteriori tre giorni. Non cambierà nulla. È importante per me chiarire che si è trattato di una mia scelta, non dei giocatori. E loro sono desiderosi di allenarsi. Domani saranno a Milanello per preparare la prima partita. Avevano un programma dettagliato e l'hanno rispettato, perché abbiamo le prove che lo hanno fatto. Quindi voglio che questo sia molto chiaro, perché ritengo sia importante".