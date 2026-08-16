Il Milan sta cercando di collocare quei calciatori che non sono più nel progetto tecnico di Ruben Amorim. Tra questi c’è Fikayo Tomori, che, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, potrebbe trasferirsi alla Lazio in cambio di Nuno Tavares, valutato 20 milioni di euro. Non è segreto che il Diavolo sia alla ricerca di un nuovo esterno.

Tra i calciatori esclusi da Amorim c'è anche Christopher Nkunku, il quale potrebbe essere scambiato con un altro atleta: rimane infatti in piedi l'operazione tra Roma e Milan per portare Mathias Soulé in rossonero e Nkunku in giallorosso, anche se Gasperini desidererebbe comunque un ulteriore giocatore creativo (la negoziazione con il Porto per Rodrigo Mora è in pausa, quindi torna di moda il belga Fofana).

Paolo Condò, sulle colonne del Corriere della Sera, ha esaminato la situazione delle grandi squadre di Serie A in vista dell’inizio del campionato fra una settimana. Ecco cosa pensa sul nuovo Milan di Ruben Amorim: “Paratici l’anno scorso fu vicinissimo a unirsi al Milan, ed è naturale che Cardinale oggi si senta in colpa - chissà come sono andate realmente le cose - perché nel caos rossonero avrebbe avuto bisogno di lui come del pane. Contiamo ancora che Amorim sia un tecnico capace, superiore a Fonseca e Conceiçao, considerando i tanti portoghesi che hanno attraversato il Milan in questi anni (succede se ci si affida sempre agli stessi intermediari), ma arrivare a Ferragosto per compilare la lista dei giocatori scartati è un grande rischio. Specialmente in assenza di professionisti esperti nel ruolo di direttore sportivo.