In un filmato condiviso sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha commentato riguardo a Christopher Nkunku, che è stato messo sul mercato dal Milan: "Il club ha informato Nkunku che non fa più parte dei progetti della squadra. In realtà, posso dire che il Milan è stato piuttosto fermo con il calciatore francese, il quale non si allenerà più con il gruppo e svolgerà le sue attività individualmente. Il Milan desidera che Nkunku trovi una nuova sistemazione nel minor tempo possibile. Il giocatore è aperto a diverse opzioni, compresa quella del prestito. Naturalmente, il Milan ha stabilito delle condizioni, ma Nkunku è alla ricerca di un'altra squadra. Chi è vicino al calciatore ha ricevuto le prime telefonate. A gennaio, era stato cercato dalla Roma, dove Gasperini lo apprezza molto, ma al momento non risulta che ci sia una trattativa in corso con il club romano. Vedremo se i giallorossi decideranno di ripensare a lui. Dall’estero, però, sono già arrivate varie interazioni per richiedere informazioni. Il Milan si è mostrato piuttosto deciso e rigoroso con Nkunku e con il suo entourage, chiarendo il suo atteggiamento nei confronti della sua uscita".

L'estate del Milan di Ruben Amorim continua e questa preparazione estiva è quasi conclusa. In attesa dell’ultimo incontro amichevole sabato contro il Manchester United, la partita contro il Chelsea non è stata particolarmente soddisfacente, mentre i test con Celtic e Inter sono andati decisamente meglio. Pertanto, il Milan si trova in una fase di sviluppo e cambiamento. Nel frattempo, il calciomercato rimane un tema centrale e cruciale per la squadra del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Fofana, Ricci, Athekame e infine Christopher Nkunku sono i nomi che al momento non sembrano aver convinto Amorim.

Carlo Pellegatti, nel suo video, ha affrontato anche questo argomento delle cessioni che sta assumendo sempre più importanza. Un estratto delle sue parole:

"Finalmente Amorim, dopo un mese di lavoro, può iniziare a valutare i suoi calciatori, il loro rendimento, le loro capacità, l'efficacia, la loro adattabilità ai suoi metodi e schemi, e si scambiano opinioni per comprendere quali siano i giocatori in partenza. È giusto parlare di uscite, però tutti noi vorremmo sapere chi saranno i nuovi innesti. . . Il problema si concentra proprio qui, restiamo sempre su questo punto. Al momento abbiamo delle incertezze, ma speriamo che possano essere risolte, riguardo alla capacità di cedere che riguarda non solo il Milan, ma anche molte altre squadre".