L'ex difensore Marco Materazzi ha elogiato l'attaccante del Milan e della nazionale italiana, Alphadjo Cisse

Marco Materazzi, ex calciatore dell’Inter e della Nazionale, ha rilasciato un’intervista dettagliata alla Gazzetta dello Sport in vista della partita di stasera a San Siro tra l'Italia e la Francia. Nella lista dei giocatori selezionati dal ct Roberto Mancini per le imminenti gare degli azzurri in questo periodo di pausa di novembre, figura anche l'attaccante del Milan, Alphadjo Cisse, per il quale l'ex calciatore dell'Inter ha avuto parole significative: “Non ho ancora capito il suo ruolo, perché è così forte che può stare in tutte le posizioni dell’attacco - esterno a sinistra, a destra, falso nove - e anche a centrocampo, da mezzala. Fa tutto, e tutto bene".

Roberto Mancini ha stabilito quali atleti non parteciperanno alla partita di stasera a San Siro e quindi non giocheranno nel match di Nations League contro la Francia: tra questi figura anche Alphadjo Cisse. Accanto a lui, si siederanno Honest Ahanor, Matteo Palma, Federico Gatti, Niccolò Pisilli e Mattia Liberali.