A gennaio, il Milan agirà anche nel settore difensivo, dove si prevedono almeno un paio di acquisti, ossia un difensore centrale e un terzino destro

Negli ultimi giorni, si è parlato molto dell'arrivo di un nuovo attaccante per il Milan a gennaio, ma non sarà l'unico rinforzo. Un obiettivo primario del Diavolo è comunque quello di potenziare la difesa con almeno due nuovi giocatori: le mete sono un difensore centrale e un terzino destro. Per quanto concerne il primo ruolo, il nome al primo posto è sempre quello di Gonçalo Inacio, sebbene non sia l'unico giocatore monitorato dal club di via Aldo Rossi, che mostra interesse anche per Ismaelo Ganiou del Lens e Massiré Sylla dell'Union St. Gilloise.Le assenze prolungate di Samuel Chukwueze e Alexis Saelemaekers, che saranno fuori per un lungo periodo, insiemealla transizione verso una difesa a quattro, rendono necessario l'inserimento di un terzino destro nella rosa. L'idea del Milan sarebbe quella di riportare a casa con sei mesi di anticipo Zachary Athekame, attualmente in prestito secco al Lione fino alla fine della stagione. Tra i profili graditi figurano anche Diogo Dalot del Manchester United, già presentea Milanello nella stagione 2020-2021, e Givairo Read del Feyenoord