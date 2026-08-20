Christian Eduardo Gimenez, il padre di Santiago, ha parlato a Fox Sports Mexico dell'attaccante del Milan che sta per lasciare il club di via Aldo Rossi: "Santiago sta bene. Ci sono attualmente delle negoziazioni in corso. Il Porto ha fatto un primo tentativo con il Milan, ma quest'ultimo non ha accettato l'offerta. Tuttavia, le trattative tra i due club sono attive".

Riguardo all'esperienza del figlio con il Milan, Christian Eduardo Gimenez ha detto

"Le cose non sono andate come speravamo. È evidente che fa male, poiché ho spesso detto che abbiamo fotografie di Santi da piccolo con la maglia rossonera. Stavo pensando a ciò che è accaduto: è arrivato al Milan, iniziava a giocare, ma aveva già un infortunio. Non voleva fermarsi, dato che stava diventando titolare. Tuttavia, ogni volta che scendeva in campo, il suo infortunio si aggravava".

Ruben Dias rientra nei piani? Il punto

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, ieri il Milan avrebbe avuto colloqui concreti riguardo a Ruben Dias, difensore classe 1997 del Manchester City. Dopo un'estate di notevoli cambiamenti in casa dei Citizens, il calciatore portoghese, che non sembra andare molto d'accordo con il nuovo allenatore Enzo Maresca, potrebbe desiderare un cambiamento dopo tanto tempo nella stessa squadra. Il costo del suo cartellino è superiore ai 50 milioni di euro. Recentemente, si è diffusa la voce di un possibile scambio con Rafael Leao, ma questa possibilità appare improbabile visto che il City sta mirando ad altri obiettivi per il reparto offensivo. Parlando dell'attaccante portoghese, il Galatasaray sembra essersi allontanato dall'ex Lille, poiché i turchi hanno ingaggiato Aleksey Batrakov dalla Lokomotiv Mosca.

Per quanto riguarda gli altri giocatori in uscita, Fikayo Tomori si avvicina all'Aston Villa dopo aver dato il suo consenso al trasferimento. D'altro canto, riguardo a Christopher Nkunku, il Newcastle ha superato le altre pretendenti (in primis il Lipsia), con i bianconeri pronti a offrire tra i 30 e i 35 milioni di euro per acquisire il francese. Infine, sono tornati a discuterne tra Milan e Porto per Santiago Gimenez, ma i portoghesi dovranno aumentare la loro offerta per ricevere il via libera dal club rossonero.