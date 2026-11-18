Show di Christian Pulisic nella vittoria per 2-0 degli Stati Uniti contro Haiti: il giocatore del Milan insignito di un 9 in pagella

Christian Pulisic è ufficialmente tornato a far parte della nazionale americana. Dopo un Mondiale un po' deludente, reso ancor più difficile da infortuni, e la prima pausa stagionale saltata a causa di problemi fisici, il giocatore del Milan, in questo frangente di sosta, ha riconquistato il suo posto in Nazionale. Dopo la doppietta nella partita di andata contro Haiti nella CONCACAF Nations League, anche nel ritorno Pulisic ha brillato con un gol in rovesciata e una performance globale eccezionale. Questo è anche il parere di espn. com che gli ha dato un punteggio notevole.

Christian Pulisic è stato senza dubbio uno dei protagonisti della vittoria per 2-0 degli Stati Uniti contro Haiti. Non è sorprendente che la redazione di espn. com l'abbia valutato con un 9 e con questa descrizione: "Un gol in rovesciata, un passaggio decisivo nell'azione del gol e un ruolo da leader nel gestire il gioco. Cosa si potrebbe desiderare di più?”.