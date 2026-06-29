Dopo l'arrivo di Gonçalo Ramos, il Milan non ha intenzione di fermarsi qui, in quanto vuole offrire a Ruben Amorim una squadra competitiva fin dal primo giorno di raduno previsto per lunedì 13 luglio. Risolta la questione dell’attaccante, anche attraverso un investimento significativo e senza precedenti, il club rossonero starebbe ora cercando di soddisfare un'altra richiesta del tecnico portoghese, cioè un difensore centrale su cui poter costruire la nuova base della squadra. Negli ultimi giorni sono stati menzionati diversi nomi, ma alla fine sembra che la scelta sia caduta su Antonio Silva del Benfica.

L'incontro odierno

Le cifre

Oggi potrebbe rivelarsi una data cruciale per decidere il futuro di Antonio Silva. Secondo quanto riportato dai giornalisti de La Gazzetta dello Sport, nelle ore a venire il potente agente Jorge Mendes si incontrerà con la dirigenza del Benfica per comunicare le intenzioni del suo assistito: andarsene e cercare nuove sfide professionali. L’assenza dalla convocazione per il Mondiale e le difficoltà della scorsa stagione hanno spinto il giovane del 2003 a riconsiderare il suo futuro con le Aquile, rifiutando tutte le proposte di rinnovo del contratto che scade nel giugno 2027. Questo, ovviamente, non può che giovare al, che è pronto a sfruttare l'intermediazione di Jorge Mendes, proprio come avvenuto nell'affare, per fornire ail nuovo difensore centrale.Fino a un paio di estati fa, ilchiedeva cifre elevate, anzi, altissime per Antonio Silva, e la Juventus può confermarlo, ma quest'estate non può permetterselo a causa della situazione contrattuale del calciatore. Per non rischiare di perderlo a zero, le Aquile sono pronte ad accettare anche meno della metà della somma che richiedevano, con il Milan in agguato per sfruttare questa opportunità. Le cifre dell'affare dovrebbero quindi aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, mentre come stipendio lui chiederebbe 3 milioni di euro a stagione, il doppio rispetto a quanto attualmente guadagna in patria.