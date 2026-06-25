Il Bayern Monaco non attiverà il riscatto di Nicholas Jackson, il quale farà ritorno al Chelsea. I londinesi potrebbero considerare un altro prestito, con il Milan in attesa di sviluppi.

Il Corriere dello Sport riporta oggi in prima pagina: "Jackson e il Milan: opportunità disponibile". Non è un segreto che una delle principali ambizioni delin questo periodo di mercato sia quella di ingaggiare un attaccante di alto livello in grado di garantire un numero significativo di gol. Un nome che potrebbe concretizzarsi per i rossoneri è proprio quello di, attaccante che non è stato riscattato dale, di conseguenza, tornerà al

Il giocatore senegalese, attualmente in competizione per il Mondiale, non rimarrà però a Londra e tra le squadre interessate c'è anche il Milan, che sta monitorando attentamente la situazione. Il club di via Aldo Rossi potrebbe presto effettuare un’azione concreta se fosse confermato che il Chelsea desidera aprire a un nuovo prestito.

Calciomercato estivo al via dal 29 Giugno

C'è una modifica significativa nel programma della nuova stagione che sta per iniziare. Si tratta della data d'inizio della finestra estiva di calciomercato. Negli anni passati, eravamo abituati a vedere il mercato aprirsi il 1° luglio, una data che segna l'avvio del nuovo anno sportivo. Quest'anno, invece, l'avvio è stato anticipato al 29 giugno. Restano quindi solo cinque giorni all’apertura del calciomercato.

CALCIOMERCATO, LE DATE UFFICIALI DELLA STAGIONE

SESSIONE ESTIVA: dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;

SESSIONE INVERNALE: dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C.

Per quanto riguarda le finestre di iscrizione per la LND, il Consiglio Federale ha stabilito le seguenti date: dal 1° luglio al 30 settembre 2026; dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026.