Nicolò Zaniolo ha avuto una stagione eccellente con l'Udinese, che di conseguenza lo ha acquistato dal Galatasaray per 10 milioni di euro. L'attaccante, autore di sei gol e sette assist, è però insoddisfatto poiché il club friulano non ha ancora modificato il suo stipendio, fermo a 1,8 milioni di euro annui: lui chiede 3 milioni o un'estensione di contratto di altri due anni (fino al 2031) con uno stipendio dilazionato.

Pertanto, come riportato oggi dal Corriere della Sera, non si può escludere che Zaniolo scelga di lasciare il club in questo mercato estivo. Il sogno dell’ex calciatore della Roma è il Milan, squadra che lo ha già affrontato a San Siro con una prestazione notevole. Anche la Lazio lo sta valutando, ma la possibilità di una convivenza con Zaccagni sarebbe complicata a causa dei rumor.

Gimenez non guarda al futuro

, sceso in campo nella notte italiana al 63' nel 3-0 della sua squadra contro la Repubblica Ceca, ha rilasciato un'intervista a TV Azteca, parlando anche del suo futuro con il Milan. Ecco le sue parole: "Abbiamo concordato di lasciar fare al mio agente, senza parlare di nulla almeno finché sarò qui con la nazionale. Dopo il Mondiale discuteremo di cosa fare, ma l'intesa era di non affrontare l'argomento durante questo evento. Al momento questa possibilità non mi preoccupa. "

"Sono completamente focalizzato sulla Coppa del Mondo. Sono eventi rari che si vivono poche volte nella vita, al massimo sei, come dimostra la situazione attuale. Tuttavia, credo che siano occasioni speciali, che voglio godermi appieno, e non voglio distrarmi con questioni che non dipendono da me. Sento di voler affidare tutto a Dio; io mi concentro su ciò che devo fare e basta".