Mercato Serie A, il Benevento acquista un ex giocatore del Milan

Mercato Serie A – Accordo tra il Benevento e il Genoa per Lapadula

Il Benevento è sempre più scatenato sul mercato! Dopo aver fatto una super offerta per Giacomo Bonavenutra, il club allenato da Pippo Inzaghi ha messo gli occhi su un altro ex Milan: si tratta di Gianluca Lapadula. L’attaccante, classe 1990, è di proprietà del Genoa e ha giocato l’ultima stagione in prestito al Lecce, retrocesso in Serie B. Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la società campana avrebbe trovato l’accordo con i Grifoni per l’acquisto del giocatore piemontese. Ancora da definire se in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo, ma il passaggio di Lapadula al Benevento si farà: il costo dell’operazione sarà di circa 4 milioni di euro. I sanniti mettono le mani su un altro ex Milan. Ma attenzione perché poco fa sono arrivate altre grosse novità di mercato in casa rossonera. Doppio colpo a sorpresa, Sky Sport dà l’annuncio: “Maldini ha incontrato l’agente!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA