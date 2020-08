Calciomercato Milan, Sky sgancia tre bombe: “Accordo raggiunto!”

Calciomercato Milan, tre bombe da Sky Sport: “Accordo raggiunto, colpo a un passo”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’estate rossonera si sta scaldando in leggero ritardo, ma finalmente le tante voci di calciomercato del Milan si stanno trasformando in veri affari. Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione in diretta su Sky Sport, lanciando tre clamorose bombe sul mercato rossonero: “Aspettando l’arrivo di Ibra, che ora è a Stoccolma in attesa dei contratti vidimati dai legali, la dirigenza del Milan lavora anche su altri fronti: Bakayoko è ad un passo dal ritorno, mentre per Brahim Diaz è stato raggiunto l’accordo con il Real, ma resta viva anche la pista Tonali”. Dell’affare Bakayoko si parla ormai da settimane, ed è sempre più probabile che sarà lui il primo rinforzo per il centrocampo rossonero. Discorso diverso per quanto riguarda Brahim Diaz, gioiello che Maldini sta tentando in tutti i modi di strappare al Real Madrid. Con lui, il dt rossonero spera di mettere a segno un altro colpo alla Theo Hernandez. Si tratta di un centrocampista offensivo, che può giocare anche da esterno d’attacco. Passiamo però all’ultima notizia, quella che più fa sognare i tifosi rossoneri. Su Tonali al Milan, Di Stefano ha aggiunto: “I rossoneri hanno fatto e fanno sul serio per Tonali, che è ancora di proprietà del Brescia nonostante i discorsi avviati con i nerazzurri. È difficile stabilire l’esborso economico, ma per arrivare i migliori bisogna sempre pagare”. Ma non è ancora tutto. In arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA