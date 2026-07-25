Il portoghese ormai dirà addio ai rossoneri e tra i pochi pretendenti ci sarebbe il Fenerbache pronto ad una maxi offerta
Leao-Milan, addio in estate?
A quanto pare, il Fenerbahce sarebbe attualmente la squadra in vantaggio nella corsa per Rafael Leao. Il club di Istanbul ha fatto significativi progressi per ingaggiare l'attaccante portoghese, superando addirittura i rivali del Galatasaray, che sembravano inizialmente i più favoriti grazie al loro appeal e alla disponibilità economica.
Il mercato delle trasferimenti ha nuovamente portato a un cambiamento sorprendente, con il Fenerbahce che starebbe ultimando i dettagli per un'offerta definitiva per il numero 10 del Milan. In merito a ciò, Il Corriere dello Sport ha riferito questa mattina e rivelato le cifre del faraonico stipendio che il club gialloblù intenderebbe offrire al portoghese, titolando: "dieci milioni per Leao". Resta da vedere se ci sarà la possibilità di soddisfare anche le richieste del Milan.
Il rinnovo di ModricÈ ufficiale, Luka Modric prolunga il suo contratto con il Milan per un altro anno. Il calciatore croato ha dichiarato di essere molto orgoglioso di continuare a rappresentare i colori rossoneri e manterrà il numero 14 sulla sua maglia.
Il comunicatoAC Milan annuncia che Luka Modrić ha sottoscritto un contratto che si estende per un'altra stagione, fino al 30 giugno 2027. Da quando è arrivato, Luka è diventato un pilastro del centrocampo rossonero, portando la sua esperienza e le sue abilità a beneficio della squadra, sia dentro che fuori dal campo. Tra i giocatori più talentuosi e iconici a livello mondiale, il croato continuerà il suo percorso con la maglia rossonera, con la quale nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze e segnato 2 gol, con l'obiettivo di raggiungere nuovi importanti traguardi. Luka Modrić proseguirà a indossare il numero 14 della maglia rossonera.
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