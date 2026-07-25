A quanto pare, il Fenerbahce sarebbe attualmente la squadra in vantaggio nella corsa per Rafael Leao. Il club di Istanbul ha fatto significativi progressi per ingaggiare l'attaccante portoghese, superando addirittura i rivali del Galatasaray, che sembravano inizialmente i più favoriti grazie al loro appeal e alla disponibilità economica.

Il mercato delle trasferimenti ha nuovamente portato a un cambiamento sorprendente, con il Fenerbahce che starebbe ultimando i dettagli per un'offerta definitiva per il numero 10 del Milan. In merito a ciò, Il Corriere dello Sport ha riferito questa mattina e rivelato le cifre del faraonico stipendio che il club gialloblù intenderebbe offrire al portoghese, titolando: "dieci milioni per Leao". Resta da vedere se ci sarà la possibilità di soddisfare anche le richieste del Milan.

Il rinnovo di Modric

Il comunicato

È ufficiale,prolunga il suo contratto con ilper un altro anno. Il calciatore croato ha dichiarato di essere molto orgoglioso di continuare a rappresentare i colori rossoneri e manterrà il numero 14 sulla sua maglia.AC Milan annuncia che Luka Modrić ha sottoscritto un contratto che si estende per un'altra stagione, fino al 30 giugno 2027. Da quando è arrivato, Luka è diventato un pilastro del centrocampo rossonero, portando la sua esperienza e le sue abilità a beneficio della squadra, sia dentro che fuori dal campo. Tra i giocatori più talentuosi e iconici a livello mondiale, il croato continuerà il suo percorso con la maglia rossonera, con la quale nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze e segnato 2 gol, con l'obiettivo di raggiungere nuovi importanti traguardi. Luka Modrić proseguirà a indossare il numero 14 della maglia rossonera.