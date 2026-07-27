Il Milan ha più di una questione da risolvere. Da un lato Rafa Leao, dall'altro Kostantinos Karetsas. Il futuro di Rafael Leao si fa sempre più intenso. Dopo settimane di voci, il mercato intorno all'attaccante portoghese si sta concretizzando, con Galatasaray e Fenerbahçe pronte a contendersi il Milan e il calciatore. Tuttavia, al momento, le differenze rimangono rilevanti sia dal punto di vista finanziario che per la modalità dell'operazione.

Il punto sulla situazione in Turchia

Questa mattina ne parla il Corriere dello Sport. Ilha fatto il primo passo ufficiale, presentando ai rossoneri un’offerta di prestito con opzione di riscatto. Una proposta che il Milan ha prontamente rifiutato, sottolineando la preferenza di cedere Leao solo a titolo definitivo. La valutazione imposta dal club varia tra i 50 e i 60 milioni di euro, una somma ritenuta adeguata per un giocatore che, nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, è comunque uno dei profili più preziosi della squadra.

Nei prossimi giorni sarà il turno del Fenerbahçe di agire. La squadra di Istanbul prevede un viaggio in Italia per approfondire i dialoghi con la dirigenza rossonera e tentare di impostare una trattativa intorno ai 40 milioni di euro. Anche in questo caso, però, l’offerta sembra lontana dalle richieste del Milan. Allo stesso tempo, rimane da trovare un accordo con il calciatore: Leao, che tra due giorni raggiungerà il ritiro rossonero in Australia dopo le vacanze in Brasile, valuterebbe un trasferimento solo se l'ingaggio superasse i 10 milioni di euro a stagione.

Leao per Karetsas

L’eventuale partenza del numero 10 avrebbe conseguenze anche sul mercato in entrata. Parte delle risorse derivanti dalla sua vendita potrebbero infatti essere destinate all’acquisto di, giovane talentuoso del Genk del 2007 che interessa da tempo al. Tuttavia, la competizione si sta intensificando. Ilcontinua ad insistere e sarebbe pronto a presentare una terza offerta di circa 35 milioni di euro, posizionandosi oggi in pole nella ricerca del giovane trequartista.

I rossoneri continuano a mantenere attivi i contatti con l’entourage del calciatore, ma sono consapevoli di dover accelerare se vogliono cambiare le dinamiche. Per questo motivo, le situazioni di Leao e Karetsas procedono di pari passo: senza una cessione significativa sarà difficile competere finanziariamente con il Dortmund, mentre una partenza del portoghese darebbe al Milan le risorse e lo spazio necessari per mirare al talento belga di origine greca. Due operazioni differenti, ma strettamente collegate, pronte a caratterizzare una fase cruciale dell’estate rossonera.