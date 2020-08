Mercato Milan, il Deportivo Alaves interessato a Diego Laxalt

Mercato Milan – Interesse dell’Alaves per Diego Laxalt

Il Milan è sempre di più al centro del mercato estivo, non solo per i possibili colpi in entrata. Infatti, diversi club stanno chiedendo informazioni su alcuni giocatori rossoneri, con cui si potrebbe far cassa. Tra questi spunta anche l’urugayano Diego Laxalt, tornato a gennaio a Milano dopo il prestito al Torino.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sembra che il Deportivo Alaves abbia messo gli occhi sul il terzino classe ’93: il club spagnolo, nei giorni scorsi, si era fatto avanti con il Milan per avviare una trattativa. La società rossonera valuta il suo giocatore, che nella passata stagione ha totalizzato 24 presenze in Serie A, intorno ai 10 milioni; la società basca sembra ritenere troppo alto il prezzo del cartellino e vorrebbe puntare sul prestito con diritto di riscatto. I dirigenti milanisti non sembrano molto convinti di questa soluzione e, insieme allo stesso Laxalt, preferirebbero un trasferimento a titolo definitivo. Ora la palla passa al Deportivo Alaves.