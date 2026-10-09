Il mercato invernale si avvicina e il Milan potrebbe tornare a intervenire per completare la rosa a disposizione di Ruben Amorim. La prima parte della stagione sarà fondamentale per capire quali reparti avranno bisogno di nuovi innesti e dove, invece, le alternative già presenti potranno garantire le risposte attese. Tra le ipotesi da valutare ci sono un possibile rinforzo in difesa, nuove soluzioni a centrocampo e un'opportunità per aumentare le alternative offensive. Per il momento, tuttavia, si tratta di piste da monitorare e non di operazioni già definite.

Difesa, Gonçalo Inácio tra i profili da valutare

Uno dei reparti che potrebbe attirare l'attenzione della dirigenza è quello arretrato. Tra i nomi accostati ai rossoneri figura Gonçalo Inácio, difensore portoghese dello Sporting CP, apprezzato per le sue qualità tecniche e per la capacità di partecipare alla costruzione del gioco.

Il suo profilo potrebbe rappresentare un'opzione interessante per aumentare le alternative al centro della difesa. Un eventuale affondo, però, dipenderebbe dalle richieste economiche del club portoghese e dalla reale volontà del Milan di investire in quel ruolo già durante la sessione invernale.

Fascia sinistra, possibili occasioni sul mercato

Un'altra zona del campo da tenere sotto osservazione è la corsia mancina. Tra i giocatori accostati al Milan nelle indiscrezioni di mercato sono comparsi Alejandro Balde, attualmente al Barcellona, e Rayan Aït-Nouri, in forza al Manchester City.

Si tratta di profili con caratteristiche differenti, ma entrambi potrebbero offrire soluzioni interessanti sulla fascia. Al momento, però, non ci sono conferme sufficienti per parlare di trattative concrete. Molto dipenderà dalle valutazioni dello staff tecnico e dalle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane.

Centrocampo, Højbjerg e Alex Scott nel mirino delle indiscrezioni

Anche la mediana potrebbe essere interessata da eventuali interventi. Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista dell'Olympique Marsiglia, è uno dei nomi circolati nelle indiscrezioni relative al mercato rossonero. La sua esperienza internazionale e le caratteristiche fisiche potrebbero rappresentare elementi utili per aumentare le alternative a disposizione dell'allenatore.

Tra i profili giovani da seguire è emerso anche Alex Scott, centrocampista del Bournemouth. Il suo nome rientra tra quelli accostati al club in vista delle prossime finestre di mercato. Per trasformare queste suggestioni in obiettivi concreti serviranno però ulteriori sviluppi e conferme.

Attacco, Endrick resta una suggestione

Per il reparto offensivo è tornato a circolare anche il nome di Endrick. Il giovane brasiliano, di proprietà del Real Madrid, potrebbe cercare maggiore continuità attraverso una soluzione in prestito, qualora si creassero le condizioni per lasciare temporaneamente il club spagnolo.

Il Milan è stato accostato al giocatore in passato, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per considerare l'operazione vicina alla conclusione. Le valutazioni dipenderanno dalle esigenze della rosa rossonera, dalle scelte del Real Madrid e dalla volontà del calciatore.

Le prossime settimane saranno decisive

Il mercato di gennaio potrebbe offrire al Milan l'occasione per intervenire in maniera mirata, senza necessariamente stravolgere l'organico. Prima di individuare le priorità definitive, la dirigenza dovrà valutare il rendimento della squadra e confrontarsi con Amorim sulle eventuali necessità.

Difesa, fascia sinistra, centrocampo e attacco sono quindi i reparti da monitorare, ma sarà soprattutto l'evoluzione della stagione a orientare le decisioni. Le indiscrezioni attuali rappresentano soltanto un punto di partenza: per capire quali piste diventeranno davvero percorribili bisognerà attendere nuovi sviluppi.