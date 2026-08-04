Dopo aver dichiarato più volte di voler andar via; Leao non trova un club che soddisfi i rossoneri per un'eventuale cessione
Leao-Milan, addio in estate?
Se torniamo indietro di due mesi, ci troveremmo nella settimana in cui Rafael Leao ha rilasciato tre dichiarazioni, dichiarando di volersene andare dal Milan in estate. Con un Ruben Amorim, un Mondiale e alcune offerte non troppo allettanti nel mix, la situazione potrebbe cambiare drasticamente: non è impossibile che Rafael Leao opti per restare con la squadra rossonera, alla fine.
Le possibilità in Premier LeagueQuando Rafael Leao ha fatto quelle affermazioni - che secondo la Gazzetta dello Sport oggi modificherebbe o enuncerebbe in modo diverso - il calciatore sperava di attirare molte più attenzioni, in particolare dalla Premier League o dalla Liga spagnola. Tuttavia, le offerte concrete sono arrivate principalmente dall'Arabia Saudita e, in particolar modo, dalla Turchia. La prima opzione è stata immediatamente scartata, mentre per la seconda c'era una maggiore apertura, sebbene senza troppa determinazione. Da Istanbul, i club hanno iniziato a muoversi, con Galatasaray e Fenerbahce disposti a offrire uno stipendio significativo. Al momento, però, Leao considera solo la Premier League o una permanenza nel Milan, che appare difficile da prevedere.
Leao pronto a scendere nel derbyCirca una settimana fa, Rafael Leao ha raggiunto i suoi compagni a Perth e sta partecipando agli allenamenti con entusiasmo e grinta. Proprio per questo il nuovo allenatore Ruben Amorim è interessato a vederlo in azione. È importante notare che il tecnico portoghese non ha pregiudizi nei confronti di nessun giocatore e ha richiesto di osservare da vicino tutti i membri della squadra prima di prendere decisioni. Lo stesso vale per Leao. In questi giorni, Amorim lo ha osservato impegnato e sembra pronto a schierarlo come titolare nella partita di domani contro l'Inter. Per lui è prevista una posizione di trequartista sinistro, a sostegno dell'attaccante, che sarà Ramos o Camarda.
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