Il calciomercato in entrata del Milan non si è concluso con l'arrivo di Diego Moreira; infatti, la squadra di Ruben Amorim necessita di almeno altri rinforzi per essere considerata completa e, soprattutto, competitiva. Il piano è quello di offrire al tecnico portoghese sia un nuovo trequartista che un difensore centrale, visto che è quasi certa la partenza di Fikayo Tomori, nel mirino della Juventus. Numerosi i nomi circolati durante l'estate, ma "Amorim desidera di nuovo Inacio" per rafforzare la propria difesa, difensore già sotto la sua gestione allo Sporting Lisbona. Questa informazione proviene dai colleghi de Il Corriere dello Sport.

Diego Moreira si prepara per il Torino

Ramos a contatto con i tifosi rossoneri

Dopo il consueto processo di visite mediche e idoneità sportiva,firmerà questa mattina un contratto che lo unirà al Milan fino al 2031. Il giovane esterno belga, acquistato con l'intento di essere utilizzato come quarto di centrocampo a sinistra, per sfruttare la sua velocità e imprevedibilità, proviene dallo Strasburgo per una cifra di 45 milioni di euro più bonus. Riguardo a questa operazione, Il Corriere dello Sport ha parlato questa mattina di una variabileper il Milan, con il titolo "Visite e firme ok: è a disposizione per domenica", quando il Diavolo affronterà il Torino di Ignazio Abate, per l'esordio nel campionato.Come riportato dal sito ufficiale del Milan, oggi pomeriggio, importante acquisto del mercato estivo del club, avrà l'opportunità di incontrare i tifosi milanisti presso il Flagship Store in via Dante a Milano: "Un nuovo evento rossonero al Flagship Store di via Dante: mercoledì 19 agosto alle 17. 30 Gonçalo Ramos sarà presente e protagonista nel negozio, situato nel cuore di Milano, che sta diventando sempre più un punto di riferimento e tappa obbligata per il mondo milanista, per accogliere i tifosi. Un'opportunità unica per incontrare l'attaccante portoghese e fargli sentire, ancora una volta, il calore e l'affetto che lo hanno accolto nelle sue prime settimane con la maglia rossonera, dall'arrivo a fine giugno al suo debutto durante il Pre-Season Tour. Ramos vi aspetta per condividere un pomeriggio speciale: non mancate! "