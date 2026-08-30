Omari Hutchinson è ufficialmente un giocatore del Milan!

Il profilo di Hutchison

Il calciatore inglese nato nel 2003 arriverà a Milano in serata, e probabilmente domani effettuerà le visite mediche prima di firmare un contratto che lo legherà ai rossoneri per un anno. L'affare prevede che Hutchinson arrivi in prestito oneroso per un importo di 4 milioni di euro, con un'opzione di riscatto che potrebbe diventare obbligatoria al verificarsi di certe condizioni. Si aggiungerà alla squadra un nuovo trequartista mancino, una figura richiesta da tempo da Ruben Amorim.L'esordio in, dove gioca solo per 22 minuti. Nell'annata successiva, 2023/2024, l'inglese si trasferisce all’Ipswich Town, dove segna 3 gol e offre 2 assist in 31 presenze. Il vero salto di qualità arriva nella scorsa stagione, quando, dopo il passaggio alper 43 milioni di sterline, colleziona 1 gol e 7 assist in 40 partite tra campionato ed Europa League. Anche se non si tratta di statistiche straordinarie, mostrano comunque il valore del giovane nelle ultime fasi di gioco, un aspetto in cui i rossoneri hanno spesso faticato a trovare quel giocatore capace di creare occasioni da rete.