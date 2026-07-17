Archiviate le due priorità fondamentali alla vigilia di questa finestra estiva di mercato, ossia un attaccante e un difensore centrale, il Milan è attualmente impegnato nella ricerca del giocatore adatto per il ruolo di trequartista. Come noto, il nuovo allenatore Ruben Amorim prevede di utilizzare due calciatori dietro l'unica punta, che sarà Gonçalo Ramos: a sinistra si vede bene Pulisic con Nkunku pronto a subentrare, mentre a destra c’è attualmente solo Chukwueze. Per questo motivo, tra i vari nomi circolati negli ultimi giorni, è emerso anche il sogno di ingaggiare Phil Foden.

La suggestione per Foden

Zaniolo dimenticato? Il punto

È importante precisare che al momento non ci sono trattative concrete tra ilné tra il Milan e il. Questa mattina Tuttosport riprende una voce recente secondo cui il club rossonero sarebbe particolarmente interessato a. In primo luogo, rientra nel profilo ideale per Amorim, che cerca un giocatore mancino da utilizzare a destra, come faceva con Amad Diallo allo United. In secondo luogo, si potrebbe approfittare della sua situazione contrattuale favorevole: Foden ha un contratto in scadenza nel 2027 e non appare vicino al rinnovo. Secondo Tuttosport, il Milan potrebbe presentare un'offerta compresa tra i. Questa cifra torna in gioco, poiché è circa l’importo che il club si aspetta di ottenere dalla vendita di. Il collegamento è immediato: una cessione di Leao a queste condizioni potrebbe agevolare l'arrivo di. Inoltre, anche per quanto riguarda lo stipendio ci potrebbe essere un "scambio": attualmente Foden guadagna 7,5 milioni netti e potrebbe percepirne poco meno di 7 al Milan, cifra attuale di Leao. Per ora, rimane tutto nel campo delle congetture, ma l'idea è presente.Per lo stesso ruolo, negli ultimi giorni è stato anche proposto Nicolò Zaniolo, attualmente in conflitto con. A contattare ilè stato l'agente Claudio Vigorelli: tuttavia, il club rossonero al momento non intende approfondire la situazione, in parte perché il calciatore italiano non è la prima scelta e in parte per evitare di interferire in una questione complicata e delicata tra il giocatore e il club friulano. Se i rapporti dovessero continuare a deteriorarsi fino a spezzarsi, con il giocatore eventualmente escluso dalla squadra, allora ilpotrebbe considerare di tentare un approccio per un calciatore che riscuote comunque un certo interesse.