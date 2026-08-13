Il Milan si guarda intorno per trovare l'eventuale sostituto di Pervis Estupinan

Lorenzo Focolari
- Milano

Leao-Milan, addio in estate?

Pervis Estupinan sembrava destinato all'Aston Villa, ma Ruben Amorim ha fermato la sua partenza perché voleva prima valutarlo nel corso della tournée estiva in Australia e Indonesia. Il calciatore sudamericano non ha fatto colpo, quindi il club di via Aldo Rossi lo ha rimesso in vendita, deciso a trovarne un altro a sinistra nel caso venga ceduto.

Secondo quanto riportato da Repubblica questa mattina, il Milan sta prendendo in considerazione due giocatori per il ruolo di terzino sinistro: Nuno Tavares, un calciatore portoghese del 2000 che gioca nella Lazio, e Nicola Zalewski, un polacco del 2002 attualmente nell'Atalanta. Tuttavia, prima dovranno risolvere la situazione di Estupinan, che ormai non è più nel radar dell'Aston Villa, il quale ha già chiuso l'affare per Matteo Ruggeri dall'Atletico Madrid.

SS Lazio v AC Milan - Serie A

Zaccardo sul Milan

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan, ha espresso le sue considerazioni sulla gestione di Ruben Amorim: "Il Milan ha possibilità di vincere il campionato? Certamente, credo che questa squadra abbia le potenzialità per concorrere per il titolo, anche se non è vista come la favorita. La rosa sembra competitiva e gli arrivi di Gonçalo Ramos, Gila e Diawara hanno portato esperienza, forza e qualità rispetto alla scorsa stagione. Inoltre, mantenere il gruppo attuale è un vantaggio considerevole, anche se c'è un nuovo allenatore a Milanello. Detto questo, per vincere lo scudetto sarà fondamentale avere continuità per tutto l'anno, soprattutto all'inizio. Ci sono buone potenzialità, ma sarà cruciale osservare come la squadra riuscirà a trovare equilibrio e quale impatto avranno i nuovi acquisti. In conclusione, dico di sì e me lo auguro: il Milan deve puntare a trionfare nel campionato, anche se non sarà facile. "

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