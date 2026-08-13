Pervis Estupinan sembrava destinato all'Aston Villa, ma Ruben Amorim ha fermato la sua partenza perché voleva prima valutarlo nel corso della tournée estiva in Australia e Indonesia. Il calciatore sudamericano non ha fatto colpo, quindi il club di via Aldo Rossi lo ha rimesso in vendita, deciso a trovarne un altro a sinistra nel caso venga ceduto.

Secondo quanto riportato da Repubblica questa mattina, il Milan sta prendendo in considerazione due giocatori per il ruolo di terzino sinistro: Nuno Tavares, un calciatore portoghese del 2000 che gioca nella Lazio, e Nicola Zalewski, un polacco del 2002 attualmente nell'Atalanta. Tuttavia, prima dovranno risolvere la situazione di Estupinan, che ormai non è più nel radar dell'Aston Villa, il quale ha già chiuso l'affare per Matteo Ruggeri dall'Atletico Madrid.

Zaccardo sul Milan

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan, ha espresso le sue considerazioni sulla gestione di Ruben Amorim: "Il Milan ha possibilità di vincere il campionato? Certamente, credo che questa squadra abbia le potenzialità per concorrere per il titolo, anche se non è vista come la favorita. La rosa sembra competitiva e gli arrivi di Gonçalo Ramos, Gila e Diawara hanno portato esperienza, forza e qualità rispetto alla scorsa stagione. Inoltre, mantenere il gruppo attuale è un vantaggio considerevole, anche se c'è un nuovo allenatore a Milanello. Detto questo, per vincere lo scudetto sarà fondamentale avere continuità per tutto l'anno, soprattutto all'inizio. Ci sono buone potenzialità, ma sarà cruciale osservare come la squadra riuscirà a trovare equilibrio e quale impatto avranno i nuovi acquisti. In conclusione, dico di sì e me lo auguro: il Milan deve puntare a trionfare nel campionato, anche se non sarà facile. "