Servono ancora altri innesti e secondo i giornali ci sono già due nuovi nomi per la rosa rossonera
Leao-Milan, addio in estate?
Dopo la netta perdita del Milan a Giacarta contro un Chelsea decisamente più forte, è evidente che il club rossonero ha ancora molto da fare sul mercato. Si spera che non sia troppo tardi. Da via Aldo Rossi erano partiti con grande slancio, riuscendo a concludere i due acquisti principali, investendo somme significative: l'attaccante e il difensore. Tuttavia, da quel momento, il mercato del Diavolo si è bloccato, giustificandosi con il bisogno di Amorim di valutare i giocatori attuali della squadra. Oggi ci sono esattamente due settimane all'inizio della Serie A: il Milan ha almeno 10 calciatori in esubero da sistemare prima di poter fare nuove operazioni in entrata.
MILAN IN ENTRATA: INACIO E HOJBJERG GLI OBIETTIVIÈ risaputo che il Milan ha diversi nomi in partenza e questa mattina il Corriere dello Sport li ha elencati tutti, a parte Rafael Leao, il cui destino è ancora incerto. Tomori e Loftus sono in partenza, così come Odogu, Ricci, Estupinan, Athekame e Gimenez. Nel frattempo, da via Aldo Rossi non smettono di osservare il mercato in entrata, ma non possono procedere senza qualche cessione. Il titolo del CorSport afferma: "Inacio e Hojbjerg sono gli obiettivi principali". Il difensore portoghese torna d’attualità, ma ha un prezzo di 40 milioni; il centrocampista danese Pierre-Emile Hojbjerg avrebbe già dato il suo consenso. Ieri ci sono stati contatti con i rappresentanti di Soulé e Osorio per la trequarti.
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