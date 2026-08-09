Dopo la netta perdita del Milan a Giacarta contro un Chelsea decisamente più forte, è evidente che il club rossonero ha ancora molto da fare sul mercato. Si spera che non sia troppo tardi. Da via Aldo Rossi erano partiti con grande slancio, riuscendo a concludere i due acquisti principali, investendo somme significative: l'attaccante e il difensore. Tuttavia, da quel momento, il mercato del Diavolo si è bloccato, giustificandosi con il bisogno di Amorim di valutare i giocatori attuali della squadra. Oggi ci sono esattamente due settimane all'inizio della Serie A: il Milan ha almeno 10 calciatori in esubero da sistemare prima di poter fare nuove operazioni in entrata.

MILAN IN ENTRATA: INACIO E HOJBJERG GLI OBIETTIVI

È risaputo che ilha diversi nomi in partenza e questa mattina il Corriere dello Sport li ha elencati tutti, a parte, il cui destino è ancora incerto.sono in partenza, così comeNel frattempo, da via Aldo Rossi non smettono di osservare il mercato in entrata, ma non possono procedere senza qualche cessione. Il titolo del CorSport afferma: "Inacio e Hojbjerg sono gli obiettivi principali". Il difensore portoghese torna d’attualità, ma ha un prezzo di 40 milioni; il centrocampista danese Pierre-Emile Hojbjerg avrebbe già dato il suo consenso. Ieri ci sono stati contatti con i rappresentanti di Soulé e Osorio per la trequarti.