Nuovo nome per l'attacco del Milan: Dario Osorio

Chi è Dario Osorio?

Si può includere un ulteriore calciatore tra i possibili target delriporta su X che: "Il Milan continua a seguire con grande interesse il profilo di Darío Osorio, attaccante cileno del Midtjylland".nato nel 2004 e alto circa 184 cm, ricopre il ruolo di ala destra ed è mancino. È un giocatore che si adatterebbe perfettamente come trequartista di destra nel modulo 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanilide, esordendo in prima squadra il 21 febbraio 2022, in una partita di Primera División persa 3-2 contro il. La sua prima rete in campionato arriva il 27 marzo, in un match vinto 2-0 contro l'Dopo aver fatto parte delle rappresentative giovanili Under-20 e Under-23 del Cile, il 10 giugno 2022 ha debuttato con la nazionale maggiore, in una partita persa 0-2 contro la Tunisia, valida per la Kirin Cup. Nel gennaio 2023,lo ha convocato per la nazionale Under-20 cilena che ha preso parte al campionato sudamericano di categoria in Colombia. Il 26 marzo 2024 segna il suo primo gol con la nazionale maggiore in un’amichevole persa 3-2 contro la Francia.

Si tratta soltanto di un interesse molto lieve per il Milan che deve continuare a sondare il terreno per il post Leao. Osorio sarebbe una pedina abbastanza economica da poter inserire nello scacchiere. Il suo valore è di 15 milioni di euro e per i rossoneri si tratterebbe di una cifra abbordabile. Risulta per ora solo un interesse e infatti non ci sono stati contatti né con il giocatore e il suo entourage né con il Midtjylland. Per adesso il Diavolo deve aspettare e sondare tante piste, aspettare di capire quale sarà il futuro di Leao e poi agire cercando di trovare un buon profilo atto a ricoprire quel ruolo.