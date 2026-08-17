Potrebbe emergere un nuovo interessato per Samuele Ricci, oltre all’Atalanta che da tempo lo osserva. Si tratta del Como, allenato da Cesc Fabregas. La notizia è stata riportata da Alfredo Pedullà, che sul suo sito menziona che il centrocampista del Milan è stato messo nel mirino anche dalla squadra lariana.

"Samuele Ricci non figura, almeno ufficialmente, tra i possibili esuberi del Milan, ma qualora arrivasse un’offerta interessante, la sua partenza sarebbe da considerare. Qualche mese fa abbiamo discusso dell’Atalanta, era maggio, e l’idea continua a persistere. Tuttavia, per il club bergamasco è necessario effettuare cessioni prima di poter acquistare nuovi giocatori, e lo stesso vale per Savona sulla fascia destra (Bellanova partirà solo se arriverà un’offerta significativa). La novità è che ieri Ricci è stato proposto anche al Como, il quale, in cerca di calciatori italiani, valuterà attentamente questa opportunità".

Il futuro di Rafael Leao è ancora un grande mistero. Dopo aver richiesto di voler lasciare la squadra, ora pare abbia cambiato posizione, ma per il Milan rimane in uscita.

In casa rossonera, la situazione dicontinua ad essere complicata: come riportato dal Corriere della Sera stamattina, qualche settimana fa l’attaccante portoghese aveva affermato di considerare conclusa la sua esperienza ale di desiderare un cambio di squadra; adesso, però, sembra aver rivisto la sua decisione e desidera rimanere. Tuttavia, il club di via Aldo Rossi ha un’opinione diversa e preferirebbe comunque cederlo, non solo per motivi strategici ma anche per ragioni ambientali. Per facilitare la sua uscita, i rossoneri sono disposti a offrirgli uno sconto sul prezzo del suo cartellino: se fino ad ora richiedevanoadesso potrebbero essere sufficienti

Dopo l’amichevole contro il Manchester United, che Leao ha dovuto saltare a causa di un infortunio, Ruben Amorim ha parlato dell’attaccante dicendo: "Leao è un nostro giocatore. Ho già affermato che siamo contenti di averlo, è un calciatore davvero costoso. Quindi vedremo, ma deve competere. Penso che Cisse, per come ha performato, renderà la situazione complicata. Saelemaekers ha cambiato ruolo, sarà dura. Abbiamo anche Pulisic che sta recuperando. Quindi abbiamo molti giocatori che si contenderanno un posto. "