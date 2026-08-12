Alphadjo Cissè è un giovane promettente che il Milan ha scelto di acquisire a gennaio, dopo aver disputato una prima parte di stagione eccellente con il Catanzaro in Serie B. È rimasto in Calabria in prestito, ma si è infortunato poco dopo aver firmato per il Milan, mettendo fine tristemente alla sua stagione. Attualmente, dopo aver mostrato buone prestazioni in alcuni amichevoli, il giovane nato nel 2006 è in procinto di lasciare il Milan, che desidera farlo giocare in prestito. Oltre al Torino, fa sapere Matteo Moretto nel suo ultimo video su YouTube, anche il Sassuolo ha mostrato interesse per il ragazzo.

Le novità di Matteo Moretto sul futuro di Alphadjo Cissè

Con vari giocatori da cedere in tempi brevi, il Milan dovrà riconsiderare le proprie posizioni per evitare di avere una rosa troppo affollata.

"Il Torino è in pole per Alphadjo Cissè, essendo stata la prima squadra a richiederlo in prestito al Milan. Tuttavia, posso riportare che nelle ultime ore anche il Sassuolo ha mostrato interesse e ha iniziato a valutare la possibilità di un prestito per Cissè, che sta per lasciare il Milan. Il Toro rimane la squadra favorita, ma dovrà prima effettuare alcune cessioni che sta cercando di completare".La strategia di mercato delsi è rivelata piuttosto unica. Il club rossonero, dopo un mese dedicato alla ricerca di un nuovo allenatore e di un nuovo dirigente (che alla fine non è nemmeno arrivato), ha scelto di concentrarsi subito sui due acquisti principali: l’attaccante Ramos e il difensore Gila, necessari come il pane. Da quel momento, a parte l’acquisto diper il futuro, tutto si è bloccato: non solo per quanto riguarda le entrate, ma anche per le uscite. Oggi il Milan si trova quindi nella necessità di effettuare diverse cessioni, sia a titolo definitivo che in prestito, con pochissimo tempo a disposizione.

Considerando questa situazione, diventa ancora più chiara la scelta di Gerry Cardinale di arrivare in Italia domani per un incontro di mercato con Ruben Amorim. È necessario elaborare un piano d'azione, poiché oltre alle numerose uscite, sarebbe opportuno fornire al tecnico qualche rinforzo, soprattutto nelle aree dove sono emerse evidenti difficoltà durante le amichevoli. Tuttosport riporta stamattina: "Molti i temi da discutere nel vertice tra Cardinale e Amorim. Sullo sfondo, un precampionato che ha sollevato parecchi dubbi". Inoltre, aggiunge: "Per facilitare le cessioni, il club deve rivedere le proprie posizioni". Uno degli svantaggi di attendere fino all'ultimo momento, come sta facendo il Milan, è che per alcune questioni ci si ritrova con le mani legate.