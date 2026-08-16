Il Milan continua a monitorare con grande attenzione il futuro di Alphadjo Cissé. Il giovane talento rossonero è uno dei profili sui quali il club sta ragionando in vista della prossima stagione, con una decisione ancora da prendere: puntare su di lui oppure valutare un nuovo prestito per permettergli di giocare con maggiore continuità.

Cissé convince Amorim: l'atteggiamento fa la differenza

A fare il punto sulla situazione è Fabrizio Romano. L'esperto di mercato, sul proprio canale YouTube, ha sottolineato soprattutto la soddisfazione di Ruben Amorim per quanto mostrato dal giocatore. Non sono soltanto i gol e le prestazioni a convincere l'allenatore portoghese, ma soprattutto l'atteggiamento del classe 2006.

“Ruben Amorim è contentissimo del rendimento di Alphadjo Cisse: gol a parte, l’atteggiamento piace tanto”, ha spiegato Romano.

Parole che possono avere un peso importante nelle valutazioni del Milan. Cissé, infatti, è un profilo giovane e di prospettiva, arrivato in rossonero dal Verona e reduce da un'esperienza positiva con il Catanzaro. Il suo percorso di crescita ha attirato l'attenzione dello staff tecnico e ora la possibilità di una permanenza non è da escludere.

Resta aperta l'ipotesi del prestito

La dirigenza rossonera, però, deve ancora decidere quale sarà la soluzione migliore. Da una parte c'è la possibilità di trattenere Cissé e inserirlo progressivamente nelle rotazioni della prima squadra; dall'altra, un prestito potrebbe consentirgli di trovare maggiore spazio e accumulare esperienza ad alto livello.

In questo scenario si registrano già diversi interessamenti. Torino e Sassuolo sono in pressing, entrambe pronte a sfruttare l'eventuale apertura del Milan a un trasferimento temporaneo. La situazione, dunque, resta tutta da definire e molto dipenderà dalle valutazioni di Amorim e dello stesso club rossonero.