Si parla molto dei giocatori che Ruben Amorim ha individuato come possibili esuberi, ma nelle ultime settimane alcuni rossoneri hanno convinto il tecnico portoghese a cambiare idea. Tra questi ci sono Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah.

Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha raccontato come la situazione sia cambiata per i due centrocampisti: “Si parla tanto in questi giorni dei giocatori tagliati da Amorim, ma c'è anche chi in queste settimane ha convinto Amorim, come per esempio Ruben Loftus-Cheek, in gol contro il Manchester United”.

Loftus-Cheek convince Amorim: il Milan prende tempo

Sul centrocampista inglese, inizialmente accostato a una possibile partenza, Romano ha aggiunto: “Per l'inglese, il Milan ha ricevuto un sondaggio importante dall'Italia e uno dall'Inghilterra durante le ultime due o tre settimane. Il Milan li ha messi però in stand-by perché il giocatore è piaciuto durante gli allenamenti ad Amorim”.

Diverso il discorso per Yunus Musah, per il quale sarebbe stato direttamente Amorim a chiedere alla dirigenza di attendere prima di procedere con una cessione: “Con Musah il tecnico rossonero ha detto subito alla dirigenza di aspettare a liberarlo perché convinto che con lui possa fare bene e quindi ha messo il veto sulla sua partenza”.

Romano ha poi chiarito la differenza tra i due casi: “Su Loftus-Cheek è stato invece un discorso di lavoro sul campo, quello che ha visto Amorim è piaciuto e così il discorso è cambiato”. Per entrambi, dunque, la permanenza al Milan sembra oggi più concreta rispetto a qualche settimana fa.