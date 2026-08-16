Santiago Gimenez è sempre più vicino a salutare il Milan. L’attaccante messicano, arrivato in rossonero dal Feyenoord con grandi aspettative, potrebbe presto iniziare una nuova avventura in Portogallo. Il Porto ha infatti accelerato per assicurarsi il centravanti classe 2001, ormai sempre più lontano dal progetto rossonero.

Accordo con il Porto

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sui propri canali social, Gimenez avrebbe raggiunto un accordo totale con il Porto sui termini personali. Per “El Bebote” è pronto un contratto fino al 2031, con un primo anno in prestito e ulteriori quattro stagioni legate al possibile riscatto definitivo.

Anche la trattativa tra Milan e Porto procede spedita. La formula dell’operazione dovrebbe prevedere un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto a favore del club portoghese. Un’intesa tra le due società potrebbe arrivare a breve, con le prossime ore che potrebbero rivelarsi decisive per la fumata bianca.

Farioli pronto a rilanciarlo

A puntare con decisione su Gimenez è il Porto di Francesco Farioli. Il tecnico italiano considera il messicano il profilo ideale per aumentare la qualità e la pericolosità del reparto offensivo.

Per Gimenez, il trasferimento in Portogallo rappresenterebbe soprattutto una nuova occasione per rilanciarsi. Dopo un’esperienza al Milan al di sotto delle aspettative, l’attaccante avrebbe la possibilità di ritrovare continuità e fiducia in una squadra ambiziosa come il Porto.

Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. Santiago Gimenez si avvicina sempre più al club lusitano, mentre il Milan si prepara a salutare il centravanti messicano e a chiudere un capitolo iniziato con aspettative decisamente diverse.