Il futuro di Christopher Nkunku sembra essere sempre più lontano da Milanello. Il trequartista francese è infatti tra i giocatori che potrebbero lasciare il club rossonero in questa sessione di mercato, con la dirigenza che avrebbe già stabilito il prezzo per lasciarlo partire.

Il Milan chiede 35 milioni

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe fissato a 35 milioni di euro la valutazione di Nkunku. La posizione del club sarebbe al momento piuttosto chiara: i rossoneri prenderebbero in considerazione esclusivamente una cessione a titolo definitivo, senza aprire alla possibilità di un prestito.

Attorno al classe 1997, intanto, iniziano a muoversi diversi club. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali in via Aldo Rossi, ma il profilo del francese continua a suscitare interesse soprattutto all’estero.

Lipsia e Dortmund interessati

Tra le società che avrebbero raccolto informazioni su Nkunku ci sono due club tedeschi. Si tratta del Lipsia, che conosce molto bene il giocatore dopo gli anni trascorsi in Bundesliga, e del Borussia Dortmund, altro club particolarmente attento alla situazione del trequartista.

Il Milan attende quindi eventuali proposte concrete, consapevole che la situazione potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. La richiesta di 35 milioni rappresenta il punto di partenza fissato dalla società rossonera.

Anche in Serie A, però, non mancano gli estimatori. Il nome di Nkunku sarebbe infatti finito sul taccuino della Roma, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo in vista della nuova stagione.

Al momento, dunque, nessuna offerta ufficiale è stata presentata, ma gli interessamenti non mancano. Il futuro di Nkunku resta da definire e il Milan attende di capire quale club sarà disposto ad avvicinarsi alla valutazione stabilita per il francese.