Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha commentato sul suo canale Youtube riguardo al futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan

Buone risposte da parte del portoghese in tourneé

"Una notizia che ci è giunta nella notte riguarda Rafael Leao: con il Milan che ha investito parecchio in Diego Moreira, è ragionevole pensare a una rapida accelerazione nella sua vendita. Il Galatasaray è sempre presente, ma ci risulta anche che alcuni club dall'Arabia Saudita abbiano contattato il suo entourage. Fai attenzione all'opzione araba che potrebbe prendere piede. Il Galatasaray continua ad attendere Leao, ma l'attesa ha un po' infastidito il portoghese. Dunque, il Gala è presente, ma la situazione deve ancora intensificarsi. Vedremo se l'opzione araba si rivelerà quella giusta. È fondamentale soddisfare le richieste molto elevate e specifiche che il Milan ha per Rafael Leao. ", ex difensore del Milan, ha condiviso a SportMediaset alcune informazioni sulla sua esperienza concon il quale ha trascorso, insieme al resto della squadra rossonera, la tournée a Perth e Giacarta: "Non lo conoscevo. È un ragazzo sempre sorridente e ha lavorato moltissimo. È stata una vera professionalità. Nelle amichevoli, che non sono andate benissimo, lui è stato l'unico a illuminare la situazione. Inoltre, è chiaro che desidera andare via e la società probabilmente esaudirà il suo desiderio. Tuttavia, da questo punto di vista, ha sempre lavorato con il sorriso e salutava sempre. Un ragazzo straordinario, un professionista esemplare. Per i 15 giorni in cui ero presente. Quindi, anche ora, da quello che si può osservare, è lui che porta la luce. "