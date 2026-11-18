Il punto di vista dell'ex attaccante di Serie A Massimo Maccarone riguardo a Francesco Camarda, giovane centravanti del Milan del 2008

Uno degli argomenti principali durante questa pausa per le Nazionali, in casa Milan, è stato senza dubbio il futuro di Francesco Camarda. Mentre l'attaccante giocava (e realizzava reti) con l'Italia U21 guidata da Silvio Baldini, si discuteva contemporaneamente di una possibile cessione in prestito a gennaio, per garantire che potesse avere il giusto spazio e disputare con regolarità almeno la seconda parte del campionato. L'ex attaccante di Serie A Massimo Maccarone, attualmente collaboratore tecnico di Mancini con la nazionale, ha condiviso le sue opinioni sul giocatore ai microfoni di Gazzetta dello Sport.

La valutazione di Massimo Maccarone riguardo a Francesco Camarda: "Camarda è un attaccante che apprezzo moltissimo. Riguardo al suo futuro, posso solo riferire la mia esperienza. Ho sempre optato per squadre dove fossi certo di poter giocare, senza badare alla categoria: in ogni caso sapevo di dover dimostrare le mie capacità. Dal C2 sono passato alla B con l'Empoli perché ho segnato 20 gol in 28 partite. Tuttavia, non mi sono sentito arrivato, ho scelto un ambiente come Empoli dove i giovani possono emergere più facilmente. E ho incontrato un allenatore come Baldini che schierava chi lo meritava. E io correvo a tutta velocità. Da questo punto di vista, Camarda è avvantaggiato: per me, il mister Baldini è stato ed è ancora un riferimento in molti aspetti. Anche adesso gli chiedo molti consigli perché sono certo che mi fornisca quelli appropriati”.