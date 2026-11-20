Che a gennaio Francesco Camarda possa lasciare il Milan è ormai più di un'ipotesi. Lo spazio trovato finora con Amorim è stato minimo e il classe 2008 ha bisogno di giocare con continuità. Resta da individuare la destinazione più adatta. Secondo Sportmediaset, la pista più concreta porta al Torino, dove in panchina c'è un allenatore che conosce molto bene il giovane attaccante: Ignazio Abate.

Il fattore Abate

L'ex terzino rossonero è il principale sponsor dell'operazione. Abate ha già allenato Camarda nella Primavera del Milan, seguendone la crescita durante una stagione in cui l'attaccante si era messo in evidenza a suon di gol ed era stato tra i protagonisti della Youth League. Ora. Il direttore sportivopotrebbe muoversi a gennaio.

A Torino, comunque, Camarda non avrebbe il posto da titolare garantito. Nelle gerarchie partirebbe alle spalle di Che Adams e Giovanni Simeone. Una situazione che, secondo le valutazioni del suo entourage, potrebbe comunque garantirgli quei minuti in Serie A che a Milano stanno mancando.

Prestito secco o clausola: il nodo

La formula è il principale ostacolo da superare. In estate il Milan ha rinnovato il contratto dell'attaccante fino al 30 giugno 2031 e non vuole perdere il controllo del suo futuro. Per questo,. Il Torino di Urbano Cairo vorrebbe invece inserire una clausola di acquisto, valutando la possibilità di investire sul giocatore a lungo termine qualora Abate riuscisse a valorizzarlo.

Le posizioni restano distanti e Sportmediaset invita alla prudenza: il Torino è al momento la pista più calda, ma non l'unica. Anche tra gli osservatori rossoneri ci sono perplessità. Nei giorni scorsi Carlo Pellegatti aveva espresso dubbi sull'utilità del trasferimento, considerando il rischio che Camarda possa ritrovarsi ancora in seconda fila.

Sul mercato, intanto, il Milan continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo. L'eventuale partenza del giovane centravanti potrebbe liberare spazio per un innesto importante: tra i nomi seguiti restano Tresoldi ed Endrick, nell'ambito di un mercato di gennaio con un budget importante.