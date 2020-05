Calciomercato Milan – Pokerissimo Rangnick: 150 milioni dalla Bundesliga!

.

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Sta per partire ufficialmente l’era Ralf Rangnick in quel di Milanello. Ormai è tutto fatto, come dimostra anche la decisione della Red Bull di nominare un nuovo responsabile dell’area tecnica dalla prossima stagione. Rangnick sarà il centro del nuovo progetto milanista. E questo progetto potrebbe ripartire dalla Bundesliga. In Germania, dove sono tornati a giocare, il Milan potrebbe pescare almeno cinque giocatori di grande prospettiva per rilanciare il progetto rossonero. Due difensori, un centrocampista, un esterno di qualità e un nuovo centravanti. Il tutto per 150 milioni di euro, una cifra da capogiro che verrà garantita parzialmente da Elliott (circa 80 milioni), in parte dalle cessioni. Donnarumma, Kessié, Calabria e Conti sono i nomi caldi. Ma andiamo a vedere quelli che sono i cinque grandi obiettivi di Rangnick: >>>VAI ALLA LISTA<<<