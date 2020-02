Calciomercato Milan – Maldini fa sognare i tifosi: poker d’assi per giugno!

.

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Dopo un rivoluzionario e caotico mercato di giugno, ora la società rossonera è già al lavoro per la prossima stagione. Il pareggio col Verona ha leggermente frenato la rincorsa europea del Milan, che vincendo sarebbe andato a -5 dalla Champions. La sterzata comunque è arrivato, e l’assenza di Ibra si è fatta sentire nel match di San Siro. Adesso però va rifinita la rosa, e il Milan ci ha provato anche negli ultimi giorni di mercato. Si andrà avanti sulla falsariga di quanto visto nelle ultime settimane, si lavorerà per portare a Milanello giocatori forti ed esperti. Servono elementi che possano fare la differenza nel 4-4-2 e Maldini li ha già individuati. Ecco i 4 gioielli che il direttore tecnico vuole portare a Milanello, tutti addirittura a costo zero! >>>VAI ALLA LISTA<<<