Calciomercato Milan – Ibra dice addio: Rangnick fa 5 nomi per il nuovo bomber!

.

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – In casa rossonera si sta già pensando al futuro, e ciò che serve al Milan è un nuovo centravanti. L’addio di Ibra a fine stagione è ormai certo, e le soluzioni in casa non convincono. Rebic ha reso al meglio da esterno sinistro, Leao sta deludendo e non è addirittura esclusa una sua partenza. Per questo motivo Rangnick è già al lavoro con Gazidis per trovare il nuovo bomber da regalare ai tifosi rossoneri. Servirà un attaccante di talento, possibilmente giovane, che possa arrivare a condizioni di mercato buone. Per questo motivo Rangnick ha analizzato le varie occasioni e i vari giocatori in uscita dai rispettivi club e ha presentato una lista di cinque bomber a Gazidis per il nuovo attacco rossonero: >>>VAI ALLA LISTA<<<